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14 февраля, 08:15

Общество

Москвичей пригласили на новый сезон программы по трудоустройству "ОФ.ФЕР"

Москвичей пригласили на новый сезон программы по трудоустройству "ОФ.ФЕР"

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В столице начался новый сезон проекта "ОФ.ФЕР". Это программа, которая помогает молодежи найти работу и улучшить карьерные навыки.

На этот раз организаторы подготовили обучающие видеоуроки, игры с тестами, а также занятия с кураторами. Принять участие смогут как студенты старших курсов и выпускники, так и молодые специалисты, которые заинтересованы в карьерном росте или развитии в другом направлении.

После обучения участники смогут найти работу в различных востребованных сферах. Например, в SMM, пиаре, маркетинге, аналитике и многих других.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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