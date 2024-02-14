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14 февраля, 07:15

Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Москве

Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Москве

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В Москве назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля. Такой рейтинг подготовил популярный сервис по поиску работы.

Во главе списка оказались менеджер по продажам печатных плат, юрисконсульт, бизнес-аналитик и ведущий менеджер по экспорту. Эти специалисты могут претендовать на зарплату около 250 тысяч рублей в месяц. Начальнику управления разработки, программисту и главному конструктору работодатели готовы платить от 200 до 300 тысяч в месяц.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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