В РФ выявили 9 826 случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили менее 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Например, в Москве зафиксировали 1 862 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это данные Оперативного штаба.

Число заболевших снизилось по сравнению с предыдущим днем, до этого фиксировали более 11 тысяч случаев за сутки. При этом на минувшей неделе заболеваемость росла на 30,5% по сравнению с предыдущей неделей.

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