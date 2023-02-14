12:30Общество
В РФ выявили 9 826 случаев заражения COVID-19 за сутки
В России выявили менее 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Например, в Москве зафиксировали 1 862 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это данные Оперативного штаба.
Число заболевших снизилось по сравнению с предыдущим днем, до этого фиксировали более 11 тысяч случаев за сутки. При этом на минувшей неделе заболеваемость росла на 30,5% по сравнению с предыдущей неделей.
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