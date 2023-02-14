Эксперты рассказали, насколько подорожало свидание в День святого Валентина

Эксперты подсчитали, что свидание в День святого Валентина обойдется на 14% дороже, чем годом ранее. Это показал средний чек.

Он включает в себя две поездки на такси, столик на двоих в кафе или ресторане, поход в кино и цветы. Весь этот набор стоит почти девять тысяч рублей. При этом в список не входит стоимость подарков, которые влюбленные делают друг другу.

Согласно опросам, многие решают не создавать дефицит в бюджете, поэтому отказываются праздновать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.