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Общество

Каток на ВДНХ станет местом выездной регистрации 14 февраля

Каток на ВДНХ станет местом выездной регистрации 14 февраля

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В день всех влюбленных каток на ВДНХ станет местом выездной регистрации. Ожидается, что таким необычным способом поженятся две пары.

Традиция оформлять отношения на льду в День святого Валентина появилась три года назад, к такой торжественной церемонии требуется особая подготовка и обязательная репетиция. Дело в том, что ведущая из ЗАГС, невеста и жених, а также приглашенные гости будут на коньках в течение всей церемонии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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