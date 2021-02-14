Красную площадь закрыли, чтобы убрать снег

Красная площадь закрылась из-за снегопада. Люди не смогли попасть за ворота и не сразу поняли, что к чему.

Образовалась даже небольшая очередь. Как оказалось, вход временно закрыли, чтобы расчистить снег. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.