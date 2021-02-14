В Москве нормализуется дорожная обстановка после снегопада. Фуры, простоявшие на МКАД трое суток, смогли проехать, некоторые сложности остаются только на вылетных магистралях.

Пережить временный простой в сугробах водителям помогал телеканал Москва 24 – автомобилистов напоили чаем и подарили пледы.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.