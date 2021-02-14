Телеканал Москва 24 угостил водителей застрявших из-за снегопада фур горячим чаем

Фуры постепенно выбираются из снежного плена на МКАД, некоторые дальнобойщики простояли там с пятницы. И не у всех хватало еды и бензина, чтобы пережить апокалипсис.

Телеканал Москва 24 решил помочь водителям: напоить горячим чаем и раздать пледы. Что сейчас происходит на дороге и сколько человек мы уже успели угостить и согреть – в сюжете телеканала Москва 24.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.