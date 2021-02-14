Москвичам рассказали, куда обращаться, если двор не чистят от снега

Коммунальные службы сейчас работают в авральном режиме. Дороги расчищают сотни снегоуборочной техники. От снежного плена освобождают дворы и парковки.

Куда обращаться, если у вас вдруг не убирают – в сюжете телеканала Москва 24.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.