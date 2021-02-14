В Южном Бутове жильцы вышли на борьбу со снегом

Снегопад сплотил москвичей, многие в помощь дворникам сами взялись расчищать дворы. В Южном Бутове у одного из жильцов оказался снегомет.

Мужчина утеплился и расчистил для жильцов дорогу. Их соседи решили устроить соревнования и предложили запустить челлендж.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.