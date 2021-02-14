Метеоролог рассказал, стал ли прошедший в Москве снегопад историческим

Штатный метеоролог Никита Поповнин рассказал, закончился ли двухдневный снегопад в столице и может ли он возобновиться с новой силой, а также стал ли он историческим с новым рекордом.
Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.
На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.