Метеоролог рассказал, стал ли прошедший в Москве снегопад историческим

Штатный метеоролог Никита Поповнин рассказал, закончился ли двухдневный снегопад в столице и может ли он возобновиться с новой силой, а также стал ли он историческим с новым рекордом.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.