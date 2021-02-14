Столичные службы доставки меняют условия сервиса из-за непогоды. Причин две – очень много заказов и очень непростые погодные условия.

Горожане не хотят выходить из дома и заказывают продукты, поэтому у курьеров настоящий аврал. Чтобы снизить нагрузку, сервисы увеличивают время и стоимость доставки или же поднимают сумму минимального заказа.

Подробнее – в сюжете.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.