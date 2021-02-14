Почти 85% месячной нормы осадков выпало в Москве с пятницы

По предварительным расчетам, с полуночи пятницы к 6:00 воскресенья в столице выпало около 30 миллиметров осадков, сообщили в метеобюро Москвы.

Таким образом, за двое с небольшим суток выпало почти 85% месячной нормы осадков. Месячная норма февраля для Москвы составляет 36 миллиметров.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.