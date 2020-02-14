Коронавирус может сорвать цифровую перепись населения России

Неожиданные последствия коронавируса. Из-за эпидемии задерживается производство планшетов для Всероссийской переписи населения. Поставщики не могут получить нужные запчасти, которые делают в Китае.

В Минпромторге сообщают, что первая партия комплектующих уже поступила в Россию и планшеты будут готовы в срок. Однако есть и плохие прогнозы. Некоторые эксперты считают, что устройствами смогут обеспечить лишь центральный регион, а остальным, скорее всего, придется пользоваться бумагой.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.