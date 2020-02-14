Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля 2020, 13:15

Общество

Коронавирус может сорвать цифровую перепись населения России

Коронавирус может сорвать цифровую перепись населения России

Двое подростков просят забрать их из семьи

Сколько готовы потратить москвичи в День святого Валентина

Какие лоты выставили на торги в Москве

СК проверит информацию об избиении обратившихся в поликлинику подростков

"Городской стандарт": молоко

"Это наш город": москвичи могут следить за прививками детей онлайн

"Это наш город": пятый этап проекта "Открой#Моспром" пройдет в столице в феврале

Автограф Владимира Путина выставят на торги в Москве

Путин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова

Неожиданные последствия коронавируса. Из-за эпидемии задерживается производство планшетов для Всероссийской переписи населения. Поставщики не могут получить нужные запчасти, которые делают в Китае.

В Минпромторге сообщают, что первая партия комплектующих уже поступила в Россию и планшеты будут готовы в срок. Однако есть и плохие прогнозы. Некоторые эксперты считают, что устройствами смогут обеспечить лишь центральный регион, а остальным, скорее всего, придется пользоваться бумагой.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
общество видео Алина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика