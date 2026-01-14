Парки Подмосковья приняли более 3 млн гостей за новогодние праздники

Число посетителей парков Подмосковья в длинные новогодние выходные превысило 3 миллиона человек. Самым популярным местом стал парк "Пехорка" в Балашихе, который посетили 113 тысяч гостей.

На втором месте оказался Центральный парк в Долгопрудном с почти 90 тысячами посетителей. Тройку лидеров замкнул парк культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, куда сходили 82 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.