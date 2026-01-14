Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 06:45

Общество

Парки Подмосковья приняли более 3 млн гостей за новогодние праздники

Парки Подмосковья приняли более 3 млн гостей за новогодние праздники

Подростки приобрели более 2 млн билетов по "Пушкинским картам" за январские каникулы

Москвичи стали чаще оформлять возвраты на маркетплейсах

Эстетика несовершенства станет главным трендом 2026 года

Пользователи в Москве стали выбирать блоги обычных людей

Врач-невролог назвал самые полезные позы для сна

В Госдуме предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

Исследования показали, что увлечение гаджетами сокращает словарный запас у детей

Реестр неплательщиков алиментов появился на портале "Госуслуги"

242 ребенка родились в Москве 13 января

Число посетителей парков Подмосковья в длинные новогодние выходные превысило 3 миллиона человек. Самым популярным местом стал парк "Пехорка" в Балашихе, который посетили 113 тысяч гостей.

На втором месте оказался Центральный парк в Долгопрудном с почти 90 тысячами посетителей. Тройку лидеров замкнул парк культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, куда сходили 82 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика