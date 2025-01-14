Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за метели

Метель накрыла Москву, поэтому городские службы начали работать в усиленном режиме. Синоптики обещают ледяные дожди, из-за которых на дорогах может образоваться гололедица. В связи с этим москвичей просят пересесть на общественный транспорт.

Прошедший декабрь в Москве был очень мрачным. В течение месяца было только два солнечных дня. В остальное время солнце светило в среднем 3 минуты в день. При этом в Москве в ночь на 19 января, когда отмечают православный праздник Крещение Господне, синоптики обещают теплую погоду – до плюс 5 градусов.

Из-за тонкого льда на водоемах столицы в городе будет невозможно организовать привычные купели на Крещение. Вместо них будут специальные настилы. На месте будут дежурить врачи и спасатели. Кроме того, будут установлены палатки с тепловыми пушками и горячим чаем.

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