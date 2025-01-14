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14 января, 08:30

Общество

Новости регионов: на дне Байкала нашли огромную фигуру рыцаря

Новости регионов: на дне Байкала нашли огромную фигуру рыцаря

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В Иркутской области несколько дней не утихают споры из-за огромной фигуры рыцаря на дне Байкала. Оказалось, туда ее установили члены одного из дайвинг-клубов в качестве украшения. Однако после того, как эти кадры появились Сети, пользователи начали жаловаться, что арт-объект может навредить экологии. Теперь ситуацией занялась природоохранная прокуратура и местные власти. Они проводят проверку.

Жители Якутска проводят первый месяц нового года в атмосфере сказок и магии. Там работает интерактивная выставка-косплей, где представлено более 100 популярных персонажей кино, мультфильмов и видеоигр. Средства, вырученные с продажи билетов, используют для открытия мастерской косплея в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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