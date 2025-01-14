В Москве почти 3 тысячи пар подали заявление на свадьбу в новогодние праздники

В Москве во время новогодних праздников почти 3 тысячи пар подали заявления на регистрацию брака. Январь традиционно остается популярным месяцем для планирования свадеб, а праздничная атмосфера побуждает женихов делать предложения.

Наибольшей популярностью среди будущих молодоженов пользуются Дворцы бракосочетания № 1 и № 4, а также выездные площадки, такие как особняк "Роял", гостиница "Националь" и Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно". В Москве для проведения свадеб доступно более 50 площадок, включая музеи, усадьбы и даже станции метро.

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