Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 07:45

Общество

Москвичам напомнили о рубрике "Что вообще происходит?"

Москвичам напомнили о рубрике "Что вообще происходит?"

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 14 января

Собянин назвал инновационные решения, применяемые при строительстве медцентров

Врачи проведут больше операций по полису ОМС в 2025 году

Москвичи могут перейти на электронные квитанции через mos.ru

Тренд на изготовление чучел из животных набирает популярность в России

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" запустили конкурс с призами

"Утро": 3 градуса мороза ожидается в Москве днем 14 января

Новости регионов: Краснодар затопило из-за рекордных осадков

В Госдуме предложили регулировать деятельность целителей и знахарей

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает все самые важные события столицы в режиме реального времени. Вы можете поделиться своим видео: отправляйте нам кадры аварий, пожаров или других происшествий, а также моменты из вашей повседневной жизни – поездки на работу, прогулки или посещение театра.

Присылайте видео на наш редакционный номер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) – 8 (926) 266-24-24. Лучшие ролики обязательно появятся в эфире.

Читайте также
обществовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика