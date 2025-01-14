Москвичам напомнили о рубрике "Что вообще происходит?"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает все самые важные события столицы в режиме реального времени. Вы можете поделиться своим видео: отправляйте нам кадры аварий, пожаров или других происшествий, а также моменты из вашей повседневной жизни – поездки на работу, прогулки или посещение театра.

Присылайте видео на наш редакционный номер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) – 8 (926) 266-24-24. Лучшие ролики обязательно появятся в эфире.