Новости регионов: Краснодар затопило из-за рекордных осадков

Краснодар оказался под водой из-за рекордных осадков. Ливневая канализация не справляется с дождем и снегопадом, затопившими центр города и прилегающие улицы. Власти направили спецтехнику и мотопомпы в наиболее пострадавшие районы.

На Чукотке прогнозируют ураганный ветер до 33 метров в секунду, метели и морозы до минус 35 градусов. В аэропорту Анадыря задержаны рейсы. Жителям советуют переждать ненастье дома и избегать ветхих конструкций.

В 2026 году на Камчатке откроют четыре новые экотропы. Они появятся в популярных туристических местах, включая Голубые озера и Вилючинский водопад. В Петропавловске-Камчатском планируют создать кольцевую тропу здоровья.

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