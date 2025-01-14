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14 января, 07:30

Общество

Новости регионов: Краснодар затопило из-за рекордных осадков

Новости регионов: Краснодар затопило из-за рекордных осадков

В Госдуме предложили регулировать деятельность целителей и знахарей

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Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

Москвичам рассказали, можно ли похудеть при помощи БАДов

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Новости Москвы: мошенники начали атаковать под видом сотрудников школ

"Мой район. Новости": вакцину против аллергии на березовую пыльцу разработали в Москве

Краснодар оказался под водой из-за рекордных осадков. Ливневая канализация не справляется с дождем и снегопадом, затопившими центр города и прилегающие улицы. Власти направили спецтехнику и мотопомпы в наиболее пострадавшие районы.

На Чукотке прогнозируют ураганный ветер до 33 метров в секунду, метели и морозы до минус 35 градусов. В аэропорту Анадыря задержаны рейсы. Жителям советуют переждать ненастье дома и избегать ветхих конструкций.

В 2026 году на Камчатке откроют четыре новые экотропы. Они появятся в популярных туристических местах, включая Голубые озера и Вилючинский водопад. В Петропавловске-Камчатском планируют создать кольцевую тропу здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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