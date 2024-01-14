14 января, 21:30Общество
Новости часа: москвичам посоветовали пересесть на общественный транспортом из-за непогоды
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичный Дептранс рекомендует пользоваться городским транспортом из-за прогнозируемых снегопадов.
В Басманном районе возведут около 235 тысячи квадратных метров недвижимости по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.
Московские реставраторы восстановили обувь 18-19 веков, найденную на Дербеневской улице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.