Новости часа: москвичам посоветовали пересесть на общественный транспортом из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичный Дептранс рекомендует пользоваться городским транспортом из-за прогнозируемых снегопадов.

В Басманном районе возведут около 235 тысячи квадратных метров недвижимости по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Московские реставраторы восстановили обувь 18-19 веков, найденную на Дербеневской улице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.