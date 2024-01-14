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Новости

14 января, 21:30

Общество

Новости часа: москвичам посоветовали пересесть на общественный транспортом из-за непогоды

Новости часа: москвичам посоветовали пересесть на общественный транспортом из-за непогоды

Синоптики спрогнозировали мощный снегопад в Москве

Москвичей предупредили об обильном снегопаде

Новости часа: более 50 млн карт "Тройка" выпустили в Москве с 2013 года

Детеныш косатки из "Москвариума" получит имя по результатам голосования

Профессиональные спортсмены вручили подарки юным москвичам

Москвичам рассказали, когда ожидать потепления

Московский зоопарк показал видео с семейством капибар

Порывы ветра в Москве 14 января достигнут 10 метров в секунду

"Мой район. Новости": москвичи оставили более 23 тыс заявок на вывоз ненужных вещей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичный Дептранс рекомендует пользоваться городским транспортом из-за прогнозируемых снегопадов.

В Басманном районе возведут около 235 тысячи квадратных метров недвижимости по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Московские реставраторы восстановили обувь 18-19 веков, найденную на Дербеневской улице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

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