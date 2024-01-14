Москвичей предупредили об обильном снегопаде

Синоптики предупредили москвичей об обильном снегопаде. По их прогнозам, он может начаться уже этой ночью и затянуться на всю неделю. Эксперты считают, что в ближайшие дни сугробы подрастут еще на 8 сантиметров.

В ТиНАО завершилось строительство дублера Боровского шоссе. Об этом рассказал Сергей Собянин. Двухполосная дорога соединила Внуковское поселение с Ново-Переделкино.

Интервалы движения аэроэкспрессов в Шереметьево увеличены. Это связано со строительством станции Петровско-Разумовская МЦД-1. Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусом № 1195, который отправляется от станции метро "Ховрино" каждые 10 минут.

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