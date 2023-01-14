Эксперт рассказал об особенностях нового варианта коронавируса "Кракен"

"Кракен" добрался до России. Первый случай заболевания новым вариантом коронавируса зафиксировали в Пензенской области. Как сообщили в Роспотребнадзоре, женщина, которая заразилась, не покидала город и перенесла болезнь легко.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, в чем отличие "Кракена" от других вариантов коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.