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Общество

Россиянам рассказали об особенностях нового варианта коронавируса "Кракен"

Россиянам рассказали об особенностях нового варианта коронавируса "Кракен"

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Новый субвариант "Омикрон"-штамма коронавируса, получивший название "Кракен", добрался до России. Первый случай заболевания новой разновидностью вируса зафиксировали в Пензенской области. Как сообщили в Роспотребнадзоре, женщина, которая заразилась, не покидала город и перенесла болезнь легко.

Что известно о новом штамме? В чем его отличие от других? И стоит ли ожидать очередной волны заболевания? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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