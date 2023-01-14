Россиянам рассказали об особенностях нового варианта коронавируса "Кракен"

Новый субвариант "Омикрон"-штамма коронавируса, получивший название "Кракен", добрался до России. Первый случай заболевания новой разновидностью вируса зафиксировали в Пензенской области. Как сообщили в Роспотребнадзоре, женщина, которая заразилась, не покидала город и перенесла болезнь легко.

Что известно о новом штамме? В чем его отличие от других? И стоит ли ожидать очередной волны заболевания? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.