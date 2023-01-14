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Общество

Пассажирка родила в самолете "Уральских авиалиний"

Пассажирка родила в самолете "Уральских авиалиний"

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Пассажирка родила в самолете "Уральских авиалиний", выполнявшем рейс из Москвы в Таджикистан. Впрочем, полет оказался для женщины и малыша счастливым. Билет на него, как оказалось, купила практически укомплектованная акушерская бригада.

Медики быстро оценили ситуацию и решили, что экстренная посадка не потребуется. Уже через час коллективных усилий свой первый вздох в небе сделала здоровая девочка. С ней и мамой сейчас все в порядке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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