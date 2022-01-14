Россия готовится к новой волне пандемии

Количество заразившихся коронавирусом в Москве растет с каждым днем. Только за последние сутки выявили больше пяти с половиной тысяч инфицированных. Из-за распространения "Омикрон"-штамма власти уже продумывают новые меры борьбы с инфекцией.

По последним заявлениям вице-премьера Татьяны Голиковой, после первого февраля попасть в общественные места можно будет по отрицательному ПЦР-тесту. Рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении в правительстве пока отложили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

