Попова перечислила категории граждан в группе риска по "Омикрону"

Привившиеся или переболевшие COVID-19 тоже могут заразиться "Омикроном". Однако иммунитет позволяет переносить заболевание в легкой форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Высокая заразность позволяет "Омикрону" заражать людей, которые уже имеют иммунитет, и развиваться в клетках слизистых оболочек. Но при этом не вызывая развития серьезного течения заболевания.

Глава Роспотребнадзора отметила, что иммунная защита, которая была сформирована после вакцинации и перенесенного заболевания, работает и помогает избежать тяжелого течения COVID-19, а также не попасть в стационар.

Кроме того, Попова рассказала, что "Омикрон" поражает и детей, но если соблюдать все профилактические правила, то нынешний режим обучения в школах удастся сохранить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.