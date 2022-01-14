В РФ с февраля планируют выдавать QR-коды переболевшим, которые не обратились к врачу

С февраля в России планируют начать выдавать сертификаты тем, кто переболел, но не обращался к врачам. По подсчетам Роспотребнадзора, таких людей может быть до 300 тысяч.

В эту группу также войдут иностранцы, переболевшие или привитые за рубежом. QR-код им будут формировать по результатам анализа на антитела. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, одним компонентом вакцины в России привито уже более 80 миллионов человек. А лидерами по вакцинации в стране стали Севастополь и Санкт-Петербург.