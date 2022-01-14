В правительстве отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, закон разрабатывали для штамма "Дельта", но ожидаются новые вызовы.

После 1 февраля власти сохранят доступ в общественные места с отрицательным ПЦР-тестом. По словам вице-премьера, суточные показатели заражений коронавирусом несколько дней превышают 20 тысяч. Регионы готовят больницы и медиков к вспышке "Омикрона".

В Роспотребнадзоре заявили, что все тесты в стране могут его определить, но при этом не стоит недооценивать данный штамм. Опыт других стран показывает, что общие показатели смертности от нового штамма все равно высокие.

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