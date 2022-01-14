Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах откладывается. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, закон разрабатывали для штамма "Дельта", но ожидаются новые вызовы. После 1 февраля власти сохранят доступ в общественные места с отрицательным ПЦР-тестом.

По словам вице-премьера, суточные показатели заражений коронавирусом несколько дней превышают 20 тысяч. Регионы готовят больницы и медиков к вспышке "Омикрона".

В Роспотребнадзоре заявили, что все тесты в стране могут его определить, но при этом не стоит недооценивать данный штамм. Опыт других стран показывает, что общие показатели смертности от нового штамма все равно высокие.

О том, как Москва готовится к встрече с "Омикроном", – в эфире телеканала Москва 24.