Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 января 2020, 07:45

Общество

Дженнифер Энистон поделилась новыми фото с "Друзьями"

Дженнифер Энистон поделилась новыми фото с "Друзьями"

Депутаты хотят организовать прямое авиасообщение между Москвой и Люксембургом

Иностранным туристам упростят процесс получения российских виз

Академики назвали выводы комиссии РАН о фальсификациях самодеятельностью

Пособия для российских безработных собираются увеличить

В России подорожают сигареты на 6 рублей

"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 14 января

Актуальные новости мира за 14 января: пожары в Австралии привели в ужас экипаж МКС

Почему женщины выходят замуж за убийц и маньяков

В "Столото" опровергают информацию о подтасовках при новогоднем розыгрыше

Дженнифер Энистон поделилась новыми фото с "Друзьями". 50-летняя актриса выложила в своем Instagram публикацию с женским составом культового сериала – Кортни Кокс и Лизой Кудроу. Пост уже собрал почти девять миллионов лайков.

В комментариях отметились многие звезды, трио обсыпали комплиментами, кто-то ударился в ностальгию. В 2019 году сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет. Создатели не раз говорили, что не будут снимать продолжение. Но скоро, возможно, появится специальный выпуск "Друзей" со звездной командой в полном составе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
общество за рубежом видео Екатерина Лопарева Иван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика