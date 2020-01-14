Дженнифер Энистон поделилась новыми фото с "Друзьями". 50-летняя актриса выложила в своем Instagram публикацию с женским составом культового сериала – Кортни Кокс и Лизой Кудроу. Пост уже собрал почти девять миллионов лайков.

В комментариях отметились многие звезды, трио обсыпали комплиментами, кто-то ударился в ностальгию. В 2019 году сериалу "Друзья" исполнилось 25 лет. Создатели не раз говорили, что не будут снимать продолжение. Но скоро, возможно, появится специальный выпуск "Друзей" со звездной командой в полном составе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.