Деды Морозы и Снегурочки постучались в окна к пациентам РДКБ

40 Дедов Морозов и Снегурочек постучались в окна к пациентам Российской детской клинической больницы. Они очень спешили поздравить ребят с наступающими праздниками.

"Новогодний десант" спустился с крыши на тросах и поднялся к палатам на автомобильных вышках. Незабываемое праздничное настроение создавали и аниматоры с фокусниками, а еще в больнице организовали фудкорт и фотозону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

