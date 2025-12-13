Погода в столице 14 декабря ожидается морозная и сухая

Погода в воскресенье и понедельник, 14 и 15 декабря, в столице ожидается сухая и морозная. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Температура в эти дни будет на 2–3 градуса ниже нормы. В ночное время столбики термометров в Москве опустятся до минус 8–10 градусов, а в Подмосковье – до минус 13 градусов. В дневные часы столбики термометров будут находиться на отметке минус 4–6 градусов.

