Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 декабря

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье еще на трое суток. Причиной стала гололедица, которая может образоваться на дорогах. В ночь на воскресенье, 14 декабря, температура в столице опустится до минус 8 градусов.

Москвичам стало еще удобнее добираться до некоторых районов области. В городские округа Красногорск и Одинцовский пустили сразу четыре новых маршрута. Автобусы отправляются от станций метро "Строгино", "Щукинская" и "Крылатское".

Уникальный для России мультимедийный каток в "Лужниках" набирает популярность. Всего за несколько дней работы он стал новой точкой притяжения в столице. Москвичи и туристы приезжают покататься вокруг 16-ти метровой новогодней елки и посмотреть красочное шоу на фасаде арены.

