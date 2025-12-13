Климатическая зима пришла в Москву. Как сообщил Комплекс городского хозяйства, в ночь на 13 декабря выпало 2 сантиметра снега. Утро в городе началось с подметания дорог и их противогололедной обработки.

Также повсеместно велись работы по очистке от снега подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовым территориям. На данный момент городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

