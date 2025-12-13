13 декабря, 10:00Общество
Минпросвещения определило сроки новогодних каникул для школьников в России
Минпросвещения России определило сроки новогодних каникул. Ведомство рекомендовало школам организовать отдых для учеников с 31 декабря по 11 января.
Уточняется, что общая продолжительность каникул должна составлять не менее семи дней.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
