Минпросвещения определило сроки новогодних каникул для школьников в России

Минпросвещения России определило сроки новогодних каникул. Ведомство рекомендовало школам организовать отдых для учеников с 31 декабря по 11 января.

Уточняется, что общая продолжительность каникул должна составлять не менее семи дней.

