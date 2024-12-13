Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 12:15

Общество

Синоптик Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Москве в выходные

Синоптик Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Москве в выходные

Москвички массово сдают платья в магазины после новогодних корпоративов

Синоптики предсказали ветреную и морозную погоду в Москве

"Утро": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 13 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 81% 13 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 13 декабря

Нутрициолог рассказала, как выбрать какао

Москвичам рассказали, какие горнолыжные курорты можно посетить в столице

289 детей родились в Москве 12 декабря

Погода в предстоящие выходные в Москве будет морозной и снежной, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. К вечеру воскресенья, 15 декабря, снежный покров на метеостанции достигнет отметки в 20 сантиметров.

Несмотря на то, что температура воздуха в столице держится ниже нуля, лед на водоемах еще не окреп. Из-за этого сотрудникам поисково-спасательной службы приходится постоянно дежурить возле них.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика