Синоптик Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Москве в выходные

Погода в предстоящие выходные в Москве будет морозной и снежной, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. К вечеру воскресенья, 15 декабря, снежный покров на метеостанции достигнет отметки в 20 сантиметров.

Несмотря на то, что температура воздуха в столице держится ниже нуля, лед на водоемах еще не окреп. Из-за этого сотрудникам поисково-спасательной службы приходится постоянно дежурить возле них.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.