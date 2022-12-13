Сайт телеканала Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета

Сайт Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета. Портал ежедневно посещают больше 700 тысяч человек, а ежемесячная аудитория составляет 21 миллион человек. Издание входит в число лидеров по цитируемости среди российских медиа, стабильно занимает места в топ-10 рейтинга "Медиалогии" в категории "Интернет-СМИ".

Отметили еще один проект холдинга "Москва Медиа". Речь идет про телеканал Доктор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

