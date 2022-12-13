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Новости

13 декабря, 23:15

Общество

Сайт телеканала Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета

Сайт телеканала Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета

Курьер, обгоняющий автомобили на моноколесе, попал на видео

Снегопад в Москве продлится до утра 14 декабря

Новости последнего часа: рабочие начали обрабатывать ЦКАД противогололедными материалами

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Столичным водителям рекомендовали снизить скорость движения

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Более 900 студентов прошли стажировку за два года существования программы "МТС Интро"

В столице вырастут сугробы до 15 сантиметров – синоптики

Сайт Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета. Портал ежедневно посещают больше 700 тысяч человек, а ежемесячная аудитория составляет 21 миллион человек. Издание входит в число лидеров по цитируемости среди российских медиа, стабильно занимает места в топ-10 рейтинга "Медиалогии" в категории "Интернет-СМИ".

Отметили еще один проект холдинга "Москва Медиа". Речь идет про телеканал Доктор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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