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Новости

13 декабря, 22:15

Общество

Снегопад в Москве продлится до утра 14 декабря

Снегопад в Москве продлится до утра 14 декабря

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Снегопад в Москве продлится до утра 14 декабря. Об этом сообщили синоптики. При этом снежный покров в городе вырастет на 13–15 сантиметров.

Сильный снег ухудшает видимость на дорогах. В МЧС предупредили водителей о высокой вероятности ДТП. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Из-за гололедицы и ветра аккуратнее надо быть и пешеходам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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