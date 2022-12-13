Снегопад в Москве продлится до утра 14 декабря. Об этом сообщили синоптики. При этом снежный покров в городе вырастет на 13–15 сантиметров.

Сильный снег ухудшает видимость на дорогах. В МЧС предупредили водителей о высокой вероятности ДТП. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Из-за гололедицы и ветра аккуратнее надо быть и пешеходам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

