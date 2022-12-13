Столичным водителям рекомендовали снизить скорость движения

Вместе со снегопадами в Москву пришло похолодание, в результате чего образовалась гололедица. В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения автомобиля и увеличить дистанцию между транспортом. Пешеходам же посоветовали выбирать нескользящую обувь и обходить шаткие конструкции.

При этом температура будет стремиться к декабрьским значениям со среды, 14 декабря. Тогда столбики термометров опустятся до -2 градусов. К выходным сугробы в Москве вырастут до 20 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

