Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

В Москве вновь начался снег и образовалась гололедица. Погодные явления продлятся до 14 декабря. Сугробы вырастут минимум на 10 сантиметров. Городские службы работают в усиленном режиме.

Пик предновогодних пробок в Москве ожидается с 22 по 28 декабря. Свободнее на дорогах станет уже с 29 декабря. Прогноз дали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Первых серьезных заторов там ждут 19 декабря. Количество машин в пик увеличится примерно на 70–100 тысяч. Это водители, которые поедут в ТЦ, а также в центр города. Большинство из них приедут из регионов, а останутся в столице более 10%. В канун Нового года загрузка дорог будет минимальной, как и в январские праздники. Обещают не более трех баллов. Судя по данным прошлых лет, которые проанализировали в ЦОДД, восстановится трафик примерно к 17 января.

Количество пробок и аварийных участков на российских дорогах должно быть снижено. Об этом заявил Владимир Путин. Во время церемонии открытия новых участков дорог президент подчеркнул, что важно продолжить работу по созданию эффективных транспортных коридоров, а также уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки.

В России от гриппа вакцинировано более 70 миллионов человек, что составляет около половины населения страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что прививочная кампания завершена, сейчас прививаться уже поздно. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране за неделю выросла на 35%.

О выводе войск с Украины до конца года не может быть и речи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, для достижения мира нужно учитывать реалии: у России в ходе референдумов появились новые субъекты. Это необходимо принимать во внимание украинской стороне. Без учета этого урегулирование конфликта невозможно, подчеркнул Песков. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.