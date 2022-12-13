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Новости

13 декабря, 18:30

Общество

Новости часа: Хуснуллин сообщил о снижении количества пострадавших на российских дорогах

Новости часа: Хуснуллин сообщил о снижении количества пострадавших на российских дорогах

Синоптики сообщили, что снегопад в столице начнется вечером 13 декабря

Новости часа: более половины россиян привиты от гриппа

В Москве нет закрытых на карантин из-за гриппа и ОРВИ образовательных организаций

Москвичам рассказали, когда в столице ожидается снегопад

Новости часа: в Роспотребнадзоре сообщили о подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

"Личная территория": холостяцкая берлога

Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросла на 35%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Показатель смертности на дорогах в России по итогам года снизился на 6%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Открыто движение по новым участкам трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. В церемонии запуска принял участие Владимир Путин по видеосвязи.

Курс евро на торгах Мосбиржи впервые с 30 мая поднялся выше 67 рублей. Доллар в это время торговался на уровне 63,12 рубля.

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