Новости часа: Хуснуллин сообщил о снижении количества пострадавших на российских дорогах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Показатель смертности на дорогах в России по итогам года снизился на 6%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Открыто движение по новым участкам трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. В церемонии запуска принял участие Владимир Путин по видеосвязи.

Курс евро на торгах Мосбиржи впервые с 30 мая поднялся выше 67 рублей. Доллар в это время торговался на уровне 63,12 рубля.