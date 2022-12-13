Новости часа: более половины россиян привиты от гриппа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России привито от гриппа более половины населения страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

За год в РФ зарегистрировано всего 34 случая кори, пандемии заболевания не ожидается. Об этом также рассказала Попова.

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса может быть запущен в сентябре 2023 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.