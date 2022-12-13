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Новости

13 декабря, 18:00

Общество

Новости часа: более половины россиян привиты от гриппа

Новости часа: более половины россиян привиты от гриппа

В Москве нет закрытых на карантин из-за гриппа и ОРВИ образовательных организаций

Москвичам рассказали, когда в столице ожидается снегопад

Новости часа: в Роспотребнадзоре сообщили о подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

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Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросла на 35%

В России завершилась прививочная кампания против гриппа

В МЧС предупредили о выпадении снега в Москве до 14 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России привито от гриппа более половины населения страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

За год в РФ зарегистрировано всего 34 случая кори, пандемии заболевания не ожидается. Об этом также рассказала Попова.

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса может быть запущен в сентябре 2023 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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