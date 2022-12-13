13 декабря, 17:15Общество
Москвичам рассказали, когда в столице ожидается снегопад
Сильный снегопад ожидается в столице. По прогнозам синоптиков, начнется он уже вечером 13 декабря, а на следующий день будет его пик.
Температура воздуха опустится до -5 градусов, при этом на дорогах будет очень скользко. В понедельник, 12 декабря, в Москве был побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Теперь на улицах огромные лужи, которые могут превратиться в каток.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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