Синоптики рассказали, когда в столице ожидается снегопад

Сильный снегопад ожидается в столице. По прогнозам синоптиков, начнется он уже вечером 13 декабря, а на следующий день будет его пик.

Температура воздуха опустится до -5 градусов, при этом на дорогах будет очень скользко. В понедельник, 12 декабря, в Москве был побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Теперь на улицах огромные лужи, которые могут превратиться в каток.

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