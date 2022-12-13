Роспотребнадзор сообщил о случаях свиного гриппа в 82 регионах России

В Роспотребнадзоре представили статистику, согласно которой заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю возросла на 35%. Известно, что свиной грипп обнаружили в 82 регионах России.

Люди стали скупать в аптеках противовирусные препараты. В связи с этим спрос на них вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Какая ситуация в Москве в данный момент? Не поздно ли еще сделать прививку против гриппа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.