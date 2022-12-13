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Общество

Роспотребнадзор сообщил о случаях свиного гриппа в 82 регионах России

Роспотребнадзор сообщил о случаях свиного гриппа в 82 регионах России

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Новости часа: заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю выросла на 35%

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35% за неделю

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В Роспотребнадзоре представили статистику, согласно которой заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю возросла на 35%. Известно, что свиной грипп обнаружили в 82 регионах России.

Люди стали скупать в аптеках противовирусные препараты. В связи с этим спрос на них вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Какая ситуация в Москве в данный момент? Не поздно ли еще сделать прививку против гриппа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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