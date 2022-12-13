Компания МТС начала подводить итоги программы стажировок для студентов. Стало известно, что более 900 студентов прошли стажировку за два года существования программы "МТС Интро". Благодаря программе студенты смогли попробовать себя в IT-сфере, совмещая практику с учебой.

В следующем году развитие стажерской программы продолжится: в планах компании организовать кейс-чемпионаты и дни карьеры для студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.