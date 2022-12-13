13:00Общество
МТС начала подводить итоги программы стажировок для студентов
Компания МТС начала подводить итоги программы стажировок для студентов. Стало известно, что более 900 студентов прошли стажировку за два года существования программы "МТС Интро". Благодаря программе студенты смогли попробовать себя в IT-сфере, совмещая практику с учебой.
В следующем году развитие стажерской программы продолжится: в планах компании организовать кейс-чемпионаты и дни карьеры для студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.