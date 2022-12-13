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Общество

Москвичам рассказали о погоде 13 декабря

Москвичам рассказали о погоде 13 декабря

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В Москве вырос спрос на резиновые сапоги и дождевики из-за резкого потепления и большого количества осадков. Об этом заявили представители маркетплейсов.

В понедельник, 12 декабря, в Москве был побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков. В столичных аэропортах были задержаны десятки рейсов.

13 декабря в городе будет около нуля градусов, облачная погода с дождем, снегом и сильная гололедица. Водителей просят быть предельно внимательными.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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