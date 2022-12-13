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Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35% за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35% за неделю

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В России продолжает расти количество заболевших ОРВИ и гриппом. За неделю рост составил 35%.

Прививки сделали более половины россиян, однако свиной грипп уже обнаружен в 82 регионах страны. Роспотребнадзор предупредил, что пик заболеваемости может быть к Новому году.

Люди скупают в аптеках противовирусные препараты. Спрос на них вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Какая ситуация в Москве в данный момент? И не поздно ли еще сделать прививку против гриппа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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