Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ

В России растет количество заболевших ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор предупредил, что пик заболеваемости может быть к Новому году.

Отмечается, что сезонный всплеск заболеваемости привел к повышенному спросу на противовирусные препараты. Он вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Какая эпидемиологическая ситуация сложилась в столице? Можно ли еще сделать прививку против гриппа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.