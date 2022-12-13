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Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ

Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю выросла на 35% – Роспотребнадзор

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В России растет количество заболевших ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор предупредил, что пик заболеваемости может быть к Новому году.

Отмечается, что сезонный всплеск заболеваемости привел к повышенному спросу на противовирусные препараты. Он вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Какая эпидемиологическая ситуация сложилась в столице? Можно ли еще сделать прививку против гриппа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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